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天冷防凍死憾事 人安開放街友夜宿

2017-03-03  23:32

〔記者楊綿傑／台北報導〕這波冷空氣使全台多達18縣市陷入低溫特報，一般人在室內都仍能感受寒冷，更遑論餐風露宿的街友。人安基金會各地平安站目前已啟動「防寒機制」，提供街友暫宿，以防止凍死的憾事發生。

人安表示，根據觀察，多數街友遇寒流來襲，會利用身邊的物品保暖，如厚紙板遮風、禦寒睡袋、二手帳棚等，部分街友也會前往有遮蔽物之空間避寒，如地下道、廢棄空屋、橋墩底下或防空洞等。

人安基金會說，在寒流來襲時，用這樣的方式禦寒，其實非常克難，因此將啟動防寒機制，除加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食外，在氣溫低於15度以下時，將掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

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  • 人安基金會街頭探訪，發現寒流來襲時，許多街友都只能以紙箱禦寒。（人安基金會提供）

    人安基金會街頭探訪，發現寒流來襲時，許多街友都只能以紙箱禦寒。（人安基金會提供）

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