春遊陽明山 3000位長輩踏青賞花趣

超過3000名春遊陽明山的長輩，聚集在花鐘前休息拍照。（記者楊綿傑攝）

2017-03-03 23:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕適逢春暖花開，華山、創世、人安昨號召3000多名長輩走出戶外，前往陽明山郊遊踏青，一片銀髮浪潮與滿山櫻花杜鵑花相輝映。長輩們不僅開心地在花鐘旁扮演數字刻度，也玩起時下流行的大地闖關遊戲，臉上的微笑曲線，完全掩蓋了歲月的痕跡。

已經高齡80歲的張奶奶說，自己因為眩暈的病症，已經30多年沒到陽明山上遊玩，「說有變，也是變很多，說沒變，好像也真的沒變」，能夠再走出來，真的很高興。

華山基金會表示，老人春季踏青已經來到第29屆，共邀請雙北地區及基隆地區的服務個案及社區長輩共襄盛舉，有的長輩雖然不良於行還須拄著拐杖、坐著輪椅，但心情仍然興奮。昨天的小遊戲包括擊掌、套圈圈、猜花名、摸麻將等，長輩通過後可獲得小禮物及點心。