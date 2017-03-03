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春遊陽明山 3000位長輩踏青賞花趣

超過3000名春遊陽明山的長輩，聚集在花鐘前休息拍照。（記者楊綿傑攝）

2017-03-03  23:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕適逢春暖花開，華山、創世、人安昨號召3000多名長輩走出戶外，前往陽明山郊遊踏青，一片銀髮浪潮與滿山櫻花杜鵑花相輝映。長輩們不僅開心地在花鐘旁扮演數字刻度，也玩起時下流行的大地闖關遊戲，臉上的微笑曲線，完全掩蓋了歲月的痕跡。

已經高齡80歲的張奶奶說，自己因為眩暈的病症，已經30多年沒到陽明山上遊玩，「說有變，也是變很多，說沒變，好像也真的沒變」，能夠再走出來，真的很高興。

華山基金會表示，老人春季踏青已經來到第29屆，共邀請雙北地區及基隆地區的服務個案及社區長輩共襄盛舉，有的長輩雖然不良於行還須拄著拐杖、坐著輪椅，但心情仍然興奮。昨天的小遊戲包括擊掌、套圈圈、猜花名、摸麻將等，長輩通過後可獲得小禮物及點心。

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  • 參與華山基金會春遊陽明山活動的長輩，開心合照。（記者楊綿傑攝）

    參與華山基金會春遊陽明山活動的長輩，開心合照。（記者楊綿傑攝）

  • 華山基金會人員與長輩玩「猜花名」闖關遊戲。（記者楊綿傑攝）

    華山基金會人員與長輩玩「猜花名」闖關遊戲。（記者楊綿傑攝）

  • 長輩在陽明山上玩小遊戲，笑得合不攏嘴。（記者楊綿傑攝）

    長輩在陽明山上玩小遊戲，笑得合不攏嘴。（記者楊綿傑攝）

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相關關鍵字： 人安基金會 創世基金會 華山基金會 銀髮族 陽明山
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