盼成新人氣景點！ 竹縣改造婦幼館周邊環境
新竹縣環保局委外團隊9日起將進駐婦幼館的地下辦公廳舍，準備以婦幼為主題，籌備永續環境教育園區。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府為了充分運用婦幼館及周邊環境，吸引更多人親近，決定由環保局的委外團隊，自9日起進駐地下辦公廳舍，準備以婦幼為主題，籌備永續環境教育園區，推廣低碳生活和循環經濟，期盼改造婦幼館周邊環境成為人氣景點。
竹縣婦幼館現由縣府社會處主管，館舍進駐10多個社福和婦幼單位，後方規劃有青少年體能訓練區及兒童遊憩區，地下室則是警察局交通隊和婦幼隊辦公室，但婦幼隊已遷回局本部，目前空間仍舊閒置。
至於婦幼館旁的公園用地，早年曾是亂葬岡，經相關單位努力，公告完成遷墓作業，由環保局在103年著手改造，並在105年規劃完成中正空氣品質淨化區；但因此時空背景，仍讓有些在地人敬而遠之。
縣府環保局表示，為了充分運用婦幼館周邊環境，與社會處等局處討論後，決定將低碳辦公室和推廣環境教育的兩個委外專業團隊約12名人員，遷入婦幼館地下室原婦幼隊的辦公廳舍，以就近籌備永續環境教育園區，拉近與民眾互動的機會，藉此改造婦幼館環境，引進人潮。
對於環保局委外團隊進駐婦幼館，社會處表示是件好事，因推廣婦幼福利和環境教育，都可與婦幼親子空間相結合，達到資源整合與資源共享的效果，這也是縣長邱鏡淳努力推動的方向。
環保局說，去年已完成第一階段空氣品質淨化區的規劃，廣植1000多棵喬、灌木，設置環保步道和裝置藝術；第二階段將籌設永續環境教育園區，並配合婦幼館，以婦幼為主題，透過新穎的環保設施和多元化活動，讓環保概念從小扎根。
近日，環保局已利用回收的鐵皮等資材，在空品區搭建工具圖書館，未來打算添購手持式割草機等工具，開放給有需求的民眾借用，以推廣環境清潔，循環運用公共資源。
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