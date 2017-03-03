鑿墾丁珊瑚抓海參被逮 辯稱「為了觀察」
2017-03-03 23:11
兩男盜採海參被逮。（記者蔡宗憲翻攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁海域珊瑚礁全球聞名，疑引起水族業者覬覦，一對30幾歲高雄彭姓兄弟，利用228連假警力繁忙，深夜在後壁湖潮間帶鑿開珊瑚，試圖帶走海參及其他生物，經當地居民舉報，被保七總隊第八大隊當場查獲，但兩人竟辯稱破壞手法「只是為了觀察。」
「殺雞取卵行為實在太惡質！」發現盜獵行為的舉報人小夏說，當晚落山風強大海象惡劣，幾乎沒有居民會到潮間帶活動，進行例行巡守記錄時，便發現兩個男子鬼鬼祟祟疑似在潮間帶盜獵，不像海生館研究人員的舉動，便立刻向後壁湖保育警察報案。
保七總隊第八大隊後壁湖小隊據報立刻派員前往現場，發現彭姓兄弟穿著專業青蛙裝，帶著水桶及長螺絲起子，桶子裡有一隻抓來的活海參，水中的珊瑚疑似被敲掉一塊，雖然兩人辯稱「抓來觀察後再放回去」，但難以交代「深夜在海邊觀察」的怪異行徑，警方訊後依違反《國家公園法》開罰。
長期關注後壁湖潮間帶的台灣潮戲生態協會表示，這起案例中的犯嫌，身上穿著的青蛙裝、橡膠手套跟工具，絕非一般普通遊客，加上來自外縣市，很大機率與近年風行的生態海水缸有關，部分不肖水族業者會找人或委託當地居民，盜採珊瑚、海葵、海參或小型珊瑚礁魚，民眾旅遊如有發現應踴躍舉報，共同維護珍貴海洋資源。
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