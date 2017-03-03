墾丁業者淡季忙整修 林務單位緊盯廢棄物

林班地遭亂倒廢棄物。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-03-03 22:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區正值旅遊淡季，不少業者、居民都趁這個時段整修門面，屏東林管處也發現不少林地出現垃圾，甚至是建築裝潢廢棄物，為杜絕歪風，已經在特定路段裝設監視系統，如經查獲最高將裁罰新台幣30萬元。

恆春半島是國內戲水勝地，每年超過600萬以上旅遊人次，垃圾一直是當地頭痛問題，沒想到垃圾已經從街道延伸到林班地及偏避海邊，尤其大量的建築、裝潢廢棄物除了影響景觀，更會衝擊山林間的生態。

屏東林管處初步調查，風景區有遊客亂丟垃圾情形，早期清理原則為累積一定量才出動清除，至今幾乎每週出勤，但最惡劣的則是在鵝鑾鼻附近林班地，發現大型家具、板模等裝潢廢棄物，地點零散且數量龐大，懷疑與旅遊淡季整修潮有關，近兩個月已清出超過6公噸的垃圾量。

屏東林管處表示，墾丁林班地道路四通八達且隱密，加上巡山員難以時刻注意各區域，近期偷倒情形嚴重，目前已經配合查緝山老鼠及濫墾的行動，在道路通行熱點裝設隱藏式監視系統外，也會增加巡邏次數。

針對偷倒的廢棄物，將派員在垃圾中翻找是否有電費單、名字與地址等相關資料，追查亂丟垃圾者，一旦查獲民眾在國有林地擅自棄置廢棄物或排放污染物，林管處將依違反森林法，裁罰6至30萬元的罰鍰。