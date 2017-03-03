墾丁業者淡季忙整修 林務單位緊盯廢棄物
2017-03-03 22:45
林班地遭亂倒廢棄物。（記者蔡宗憲翻攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區正值旅遊淡季，不少業者、居民都趁這個時段整修門面，屏東林管處也發現不少林地出現垃圾，甚至是建築裝潢廢棄物，為杜絕歪風，已經在特定路段裝設監視系統，如經查獲最高將裁罰新台幣30萬元。
恆春半島是國內戲水勝地，每年超過600萬以上旅遊人次，垃圾一直是當地頭痛問題，沒想到垃圾已經從街道延伸到林班地及偏避海邊，尤其大量的建築、裝潢廢棄物除了影響景觀，更會衝擊山林間的生態。
屏東林管處初步調查，風景區有遊客亂丟垃圾情形，早期清理原則為累積一定量才出動清除，至今幾乎每週出勤，但最惡劣的則是在鵝鑾鼻附近林班地，發現大型家具、板模等裝潢廢棄物，地點零散且數量龐大，懷疑與旅遊淡季整修潮有關，近兩個月已清出超過6公噸的垃圾量。
屏東林管處表示，墾丁林班地道路四通八達且隱密，加上巡山員難以時刻注意各區域，近期偷倒情形嚴重，目前已經配合查緝山老鼠及濫墾的行動，在道路通行熱點裝設隱藏式監視系統外，也會增加巡邏次數。
針對偷倒的廢棄物，將派員在垃圾中翻找是否有電費單、名字與地址等相關資料，追查亂丟垃圾者，一旦查獲民眾在國有林地擅自棄置廢棄物或排放污染物，林管處將依違反森林法，裁罰6至30萬元的罰鍰。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台南獨創「吐司金紙」 歡迎抄襲…
- 傳員林今晚有「送肉粽」 民眾爭相告知迴避
- LTN好禮瘋狂送成風潮 每日拉霸試手氣
- 鄭文燦：鐵路地下化後 桃園新站規模不輸板橋新站
- 佔原民保留地蓋茶廠 梨山茶王判刑6月
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 史上最豪華卡司！《復聯3》預算有300億 是《鐵達尼號》的5倍
- 冷血！ 程嫌性侵勒斃女模後 偕女友逛街
- 探訪ISIS盤據點 彭光偉接近死亡邊緣
- 屏東穩定藍燈 南水局：雨季前不致限水
- 籲勿「黨內互打」 郝龍斌：應槍口對外
- 被指賣台 馬英九喊冤他只有「出賣」過這個...
- 潘維剛要求補繳黨費二百元即可投票 黨中央說不
- 經典賽》日本找到苦戰台灣原因 「恐成冠軍路大阻礙」
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 理監事改選 杉林農會內場派險勝
- 缺席通車典禮 朱立倫今天「悄悄」搭機捷
- 人之初 嘉泥進軍頂級坐月子中心
- 網拍女模命案 嫌犯狡猾用死者手機回LINE
- 「約定駕駛人」車險打折賣 恐下架
- （影音）「帥到分手」太欠揍？妮妮飆唱：你雞爆頭
- 中國太陽能板雙反稅 歐盟宣布延長18個月
- 中封殺赴韓旅遊 南韓免稅店估計1年損失上千億
- 傳說中的隱形人出現了！劉勃麟以隱身術震撼精品廣告
- 台東縱谷3鄉鎮農會 順利改選
- 開發工銀3月更名「中華開發資本」
- 自由廣場》蔣介石歷史重演鄭成功
- 女子清晨掛6樓陽台外 雲梯車驚險救援
- 「平面的水庫」 中庄調整池6月啟用
- 嫌理容院小姐太醜 男客疑與店家起衝突後開槍
- 極地鬥士陳彥博冒險營開課 邀請暖爸修杰楷體驗
- 經典賽》日媒曝台灣內鬥 日球迷這樣說…
- 台中東區挖破水管究責 國民黨議員槓市府
- 單親爸爸車禍身故 急難救助機制啟動
- NBA》谷底翻身 費雷爾獲2月份最佳新秀
- 粉絲集氣！國民妹妹文瑾瑩接受4次手術今出院
- 分完家產傳死訊 富豪牽新婚妻闢謠
- 《高級訂製服的公主們》Maison Margiela
- 日韓皆開放美豬 AIT前處長：為什麼台灣不要？
- 華航與美NORDAM航太在台成立合資公司 強化維修服務
- 毒蟲闖紅燈撞上警車 口袋吸食器露出來
- 台股開盤下跌19.54點 報9672.26點
- 涉盜賣查封假酒 酒廠業者被起訴
- 行人闖平交道遭撞死 台鐵誤點影響逾7000人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：墾丁業者淡季忙整修 林務單位緊盯廢棄物
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分