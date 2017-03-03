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清明金門返鄉搭包船 單程500元成行

2017-03-03  22:43

〔記者吳正庭／金門報導〕清明連假將屆，金門縣政府今天表示，包租客船返鄉作業即日起至24日受理訂位，單程500元，全台開放6個窗口供鄉親登記；此外，離島航空加班機自3日起統一開放訂位，金門航線已規劃4架次，共增加來回456個座位數。

台灣搭機往返離島金門，金門籍單程票價最少1400多元，來回近3000元；以縣府農曆春節、清明、端午、中秋等4大節日的包租客船為例，乘客只要花費單程500元、來回1000元即可成行，一家4口成人計算，即可省下7000多元，是台、金最便宜的交通費。

縣府表示，此次預訂的航程，預計3月31日晚間11時由台中至金門；4月4日下午2時由金門料羅港返回台中。全台有6處相關聯絡窗口，可洽金門縣政府（082）318823#62723詢問。

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  • 金門縣政府每逢重大節日提供包租客船服務，讓旅台鄉親能在搭飛機外，多一個返鄉管道選擇。（圖由讀者提供）

    金門縣政府每逢重大節日提供包租客船服務，讓旅台鄉親能在搭飛機外，多一個返鄉管道選擇。（圖由讀者提供）

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