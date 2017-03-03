漁船遭緬甸海軍扣留 外交部：最快明午獲釋
2017-03-03 22:53
〔記者呂伊萱／台北報導〕屏東琉球籍漁船「興川吉號」今天下午驚爆遭緬甸海軍扣留遭過一個月，外交部晚間表示，該船人船均安，待程序完備後，最快應可在明天下午獲釋。
「興川吉號」於1月25日進入緬甸卸貨，預定返航泰國時，在泰國拉濃府與緬甸高當維多利亞角間，被緬甸軍艦攔檢扣押，後並扣押在高當港至今超過1個月。琉球區漁會接獲家屬通報後，今天報請外交部及漁業署了解及營救。
外交部晚間表示，有關3月3日下午國內媒體披露「興川吉號」遭緬甸海軍扣留一事，外交部即刻向漁業署瞭解最新進展後，漁業署於今天晚間8時許向外交部發送通報單及相關資料，同時洽請外交部指示駐緬甸代表處確認案情，並掌握人船確切釋放時間。
外交部稍晚並表示，駐處已與船長取得聯繫，除代表政府表達慰問外，亦獲告該船人船均安，待緬方完備相關程序後，最快應可在明天（4）下午獲釋。
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