一甲子鹽業鐵橋被拆 里民為它辦告別式

罕見的鹽業鐵橋，由怪手動工拆除。（記者林宜樟攝）

2017-03-03 22:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮新岑里已有60多年歷史的鹽業鐵橋，嘉義縣文化觀光局2月邀集學者會勘，認定無達文化資產標準，縣府今天請包商進行拆除，地方人士見保存無望，帶著白布、招魂幡及銀紙，為鐵橋辦告別式，「告別黑橋，別了黑橋」。

布袋鎮曾是台灣鹽業重鎮，龍宮溪上原有3座鹽業橋樑，已有2座被拆，剩下的鹽業鐵橋俗稱「黑橋」，在台灣相當罕見，見證鹽業文化歷史。

去年5月嘉縣府動工拆除，經嘉縣生態環境保育協會理事長蘇銀添、新岑里民黃皎怡及李泳宗等人奔走，暫緩拆除，但僅剩下橋墩和最後一節鐵軌；新岑里民對鐵橋有保存與拆除兩派意見，贊成保存者認為保留鹽業文化歷史相當重要，贊成拆除者認為橋墩影響水流，漲潮看不見橋墩會造成漁筏行駛危險。

文化資產保存法規定，公有建物超過50年者，處分前應進行文化資產價值評估；嘉縣文觀局今年2月18日進行會勘評估，學者認為鐵橋鐵軌已剩最後一段，完整度、辨識度不足，無文化資產價值；縣府建設處以評估報告為準，與水利單位討論後，今派工拆除，保留最後兩座尚有鐵軌的橋墩，讓居民能夠懷念。

但盼保存的里民認為，縣府先拆鐵軌，再請專家以形貌完整度不夠認定無文資價值，豈不是矛盾？里民李泳宗等人見保存無望，今在白布上寫「告別黑橋，別了黑橋」，搖起招魂幡，燒起銀紙，記錄下鐵橋的最後身影。