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「誰大便這麼臭」 出來的人竟是教授

2017-03-03  22:07

〔即時新聞／綜合報導〕不少人都有在上廁所時，聞到隔壁大便臭味的經驗，有名大學生網友在社群平台發文，表示他在廁所聞到臭味時，以為沒人就碎念了也太臭，殊不知門一打開，出來的竟然是教授！

一名就讀海洋大學的男大生在《Dcard》發文，表示今天到廁所看裡面都沒人，結果卻很臭，他下意識就說也太臭，結果沒多久就聽到沖水聲，他和朋友想說這也太尷尬，想尿完趕快跑走。

結果2人動作還是慢了裡面的人一步，廁所門打開的人走出來，竟然是教授！教授一臉舒服地和他們說：「同學不好意思，老師最近肚子不太舒服。」這名男大生只好開玩笑地說：「人之常情，而且這個味道也是夠提神的」，化解了尷尬。

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  • 有名大學生網友在社群平台發文，表示他在廁所聞到臭味時，以為沒人就碎念了也太臭，殊不知門一打開，出來的竟然是教授！ （圖擷取自Dcard）

    有名大學生網友在社群平台發文，表示他在廁所聞到臭味時，以為沒人就碎念了也太臭，殊不知門一打開，出來的竟然是教授！ （圖擷取自Dcard）

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