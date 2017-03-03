「誰大便這麼臭」 出來的人竟是教授
2017-03-03 22:07
〔即時新聞／綜合報導〕不少人都有在上廁所時，聞到隔壁大便臭味的經驗，有名大學生網友在社群平台發文，表示他在廁所聞到臭味時，以為沒人就碎念了也太臭，殊不知門一打開，出來的竟然是教授！
一名就讀海洋大學的男大生在《Dcard》發文，表示今天到廁所看裡面都沒人，結果卻很臭，他下意識就說也太臭，結果沒多久就聽到沖水聲，他和朋友想說這也太尷尬，想尿完趕快跑走。
結果2人動作還是慢了裡面的人一步，廁所門打開的人走出來，竟然是教授！教授一臉舒服地和他們說：「同學不好意思，老師最近肚子不太舒服。」這名男大生只好開玩笑地說：「人之常情，而且這個味道也是夠提神的」，化解了尷尬。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 分手凱蒂主因找到了 奧蘭多偷歡總裁千金
- 大學體育老師激似彭于晏 照片瘋傳
- 女模殺手前科累累 曾犯下多次性侵
- 台股開盤下跌19.54點 報9672.26點
- 結衣結衣得第一！日劇年度大賞《月薪嬌妻》再奪一獎
- 涉嫌約女模外拍致死 梁女竟是退休警女兒
- 經典賽》日本找到苦戰台灣原因 「恐成冠軍路大阻礙」
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 樂天挺薩德 中國網民揪團砸店
- NBA》柯瑞手感冰冷 近3場三分球命中率寫新低
- 布希用畫向老兵致敬…
- 【微小說】日子
- 星光部隊演訓 新豐鄉民不滿損權益
- 丁寧舞力全開 教阿嬤跳森巴
- 師大附中承認違法使用地下室
- 慟！ 嫩模父曾憂心提醒別外拍 今日卻痛失愛女
- 糗大了！闖空門失足墜樓卡棚架 竊賊雙手投降就逮
- 謝霆鋒 王菲 舊情復燃卻敵不過......
- 淫男姦殺女模 身背4條通緝落網
- 霍建華林心如產女後財運來 2支廣告8000萬
- 外拍女模遭殺害案 死者最後身影曝光
- 楊祐寧試了N次 FB藍勾勾就是不給
- 諷奧斯卡頒錯獎 倫敦戲院這樣做噴笑
- 莊佳容墨國止敗 女雙逆轉晉8強
- 松田龍平迷戀長髮美女 為「她」跨海追愛
- 《高級訂製服的公主們》Maison Margiela
- 高國豪人氣最夯 哪位HBL女生最受歡迎？
- 《時尚舵手 再易手》5
- 二林農會理監事選舉 邱系大獲全勝
- 嫌理容院小姐太醜 男客疑與店家起衝突後開槍
- 被指賣台 馬英九喊冤他只有「出賣」過這個...
- 粉絲集氣！國民妹妹文瑾瑩接受4次手術今出院
- 自由廣場》蔣介石歷史重演鄭成功
- 除夕夜麻雀停肩50分鐘 1歲女童父母：愛女來看我們
- 中職》「大王」一戰爆紅 王柏融發文感謝這些幕後功臣
- 培英市場開發案 規劃17層公宅
- 創意還是噁心？ 學生自製老鼠屍體筆袋上網賣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「誰大便這麼臭」 出來的人竟是教授
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分