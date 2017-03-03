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宜蘭三星又一養鴨場中鏢 明撲殺12800隻櫻桃鴨

2017-03-03  21:44

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉一處養鴨場，今晚確認感染H5N2高病原性禽流感，宜蘭縣動植物防疫所明天將撲殺場區的1萬2800隻櫻桃鴨。

今年元月中旬至今，宜蘭縣已有6處養鴨場及屠宰場，出現禽流感確診病例，其中2件是境外移入的H5N6，餘為縣內H5N2病例，若包括明天撲殺作業在內，總撲殺隻數3萬4000多隻，櫻桃鴨就占了2萬3000隻。

農委會家畜衛生試驗所今晚通知宜蘭縣動植物防疫所，指三星鄉一場肉鴨場中鏢，1萬2800隻櫻桃鴨，已感染H5N2高病原性禽流感，宜蘭縣還有2件檢體待驗，形同「未爆彈」。

這起感染禽流感的養鴨場，是宜蘭縣櫻桃鴨飼養大戶，三星鄉櫻桃鴨陸續發生疫情，是否影響貨源供應，造成櫻桃鴨美食價格波動？有待進一步觀察。

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  • 宜蘭縣三星鄉又有一處養鴨場，被檢出H5N2，明將撲殺1萬2800隻櫻桃鴨，圖為縣內日前撲殺作業。（資料照，記者江志雄翻攝）

    宜蘭縣三星鄉又有一處養鴨場，被檢出H5N2，明將撲殺1萬2800隻櫻桃鴨，圖為縣內日前撲殺作業。（資料照，記者江志雄翻攝）

  • 宜蘭縣已撲殺2萬3000隻櫻桃鴨。（資料照，記者江志雄翻攝）

    宜蘭縣已撲殺2萬3000隻櫻桃鴨。（資料照，記者江志雄翻攝）

  • 三星鄉出產的櫻桃鴨，是市面上的搶手貨。（資料照，記者江志雄攝）

    三星鄉出產的櫻桃鴨，是市面上的搶手貨。（資料照，記者江志雄攝）

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