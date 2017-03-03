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百年絕美秘境！ 「日月池」藏身花壇鄉

花壇鄉長沙村日月池，以古厝區隔開來，「日池」位於畫面正上方，「月池」則在正下方。（記者湯世名翻攝）

2017-03-03  21:42

〔記者湯世名／花壇報導〕南投縣有遠近馳名的日月潭，彰化縣花壇鄉也有個秘境「日月池」！這座位於花壇鄉長沙村已有逾百年歷史的日池與月池，池潭形如日、月，因此得名，水源全仰賴雨水供應，低度開發讓當地保有原始景觀風情，其中「日池」水鳥群居，孕育出豐富的自然生態，「月池」則是村民平日划船欣賞田野風光的聖地，堪稱絕美秘境。

當地古厝管理人李讚淡說，這塊土地相傳為「浮水蓮花穴」，迄今已有250多年歷史，100多年前當地李氏先民以挖取泥土來蓋土厝，讓土厝前、後各形成一個大坑洞，再以天然雨水淤積成兩個水潭，由於水潭形狀就像日、月，因此被村民取名為「日月池」，土厝前方的是「月池」，後方的是「日池」，家族歷11代子孫興旺，其中現任花壇鄉長李成濟為第7代子孫。

李讚淡說，日池面積約2400坪，由於林相豐富，保有原始風貌，長期棲息著夜鷺、白鷺鷥、紅冠水雞等鳥禽，數量多達數百隻，自然生態豐富；月池面積約2700坪，周邊田野風光迷人，當地村民經常在傍晚時分，划著竹筏遊池欣賞夕陽餘暉，怡然自得。

當地居民則認為，日池、月池擁有兩種截然不同風貌，這種得天獨厚的自然景觀，需要好好保存。

花壇鄉長李成濟說，日池、月池中央最深處皆約1公尺，最淺處也有40公分，小時候他們都會在池內玩水、抓魚，有諸多回憶，這裡堪稱是彰化縣少有的絕美秘境，已有上百年歷史，且藏身鄉間田野，不容易發現，低度開發也讓當地孕育出豐富的自然生態與人文景觀，希望來到這裡的遊客能放慢腳步，欣賞珍貴的古厝與生態景觀，享受自然美景帶來的驚喜。

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  • 花壇鄉長沙村的日月池，以歷史悠久的古厝區隔開來，人文景觀豐富。（記者湯世攝）

    花壇鄉長沙村的日月池，以歷史悠久的古厝區隔開來，人文景觀豐富。（記者湯世攝）

  • 花壇鄉長李成濟（中）與村民乘竹筏在「月池」悠遊，怡然自得。（記者湯世名攝）

    花壇鄉長李成濟（中）與村民乘竹筏在「月池」悠遊，怡然自得。（記者湯世名攝）

  • 花壇鄉日月池的「日池」棲息數量龐大的水鳥、魚類，生態景觀豐富。（記者湯世名攝）

    花壇鄉日月池的「日池」棲息數量龐大的水鳥、魚類，生態景觀豐富。（記者湯世名攝）

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