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新營國小閱讀教育聞名海外 星國教師來取經

新加坡教師學院海外學習小組參訪新營國小蝴蝶生態園，了解生態閱讀課程。（記者楊金城攝）

2017-03-03  21:32

〔記者楊金城／台南報導〕新營國小以「綠光森林」新閱讀基地推展閱讀教育多年，不僅獲教育部遴選為數位閱讀重點學校，去年更榮獲教育部閱讀磐石獎的肯定。新加坡教師學院海外學習小組下午特地參訪新營國小，了解學校推動生態閱讀、數位閱讀的學習成果作為新加坡的借鏡。

新營國小校長張溪南為新加坡教師親自導覽解說，他說，學校致力推展生態閱讀並列入校本課程，去年獲心源教育基金會贊助100多萬元設置蝴蝶園生態園區「心迎蝶舞」，培訓小小解說員，將閱讀融入課程、融入在生活中。

今年2月，新營國小在傑出校友的贊助下，又完成閱讀e教室的建置，未來師生可以在這個教室做有關閱讀的行動學習：分組線上分享、討論、寫作等教學活動，讓閱讀邁入嶄新的學習型態。

新加坡華文教研中心、新加坡啟化小學、南山小學、柏盛小學、光洋中學等5位教師組成參訪團前來新營國小取經，參訪新營國小「綠光森林」圖書室的閱讀基地，讓參訪團稱讚不已。新加坡老師張曦姍說，新加坡小學生的學習壓力大，小學畢業還要參加全國統一考試以升學，樂見台灣小學生學習環境很活潑快樂。

（白）上傳完成:【1992707_新營國小閱讀教育聞名海外 星國教師來取經】

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  • 新加坡老師參觀蝴蝶園。（記者楊金城攝）

    新加坡老師參觀蝴蝶園。（記者楊金城攝）

  • 新加坡老師參觀新營國小圖書室。（記者楊金城攝）

    新加坡老師參觀新營國小圖書室。（記者楊金城攝）

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