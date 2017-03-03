海上的美麗邂逅！ 東港小琉球航線喜見海豚

東琉航線喜現海豚。（民眾蔣小姐提供）

2017-03-03 21:23

［記者陳彥廷／屏東報導］〕東港琉球人通勤搭船還能順便賞豚？往返東港、小琉球的交通輪，日前竟驚現海豚隨交通船航線悠遊，造成全船旅客轟動，甚至還放慢速度在海上讓旅客一飽眼福，旅客直呼「最美麗的邂逅」。

東琉球聯營船日前數艘輪次行駛往返東琉時，平常的旅程卻能意外直擊嬌客來訪，許久不見的海豚翩然而至，罕見的場景，馬上在旅客間傳開，船上旅客頓時湧到後方甲板搶見嬌客，只見近50隻海豚不斷在海面上下躍潛，姿態優美。

「好可愛喔！」、「超大驚喜！」，交通船旅客見到海豚彷彿有靈性一般跟隨，人人歡欣鼓舞，紛紛拿起手機紀錄這難得的一刻，激烈討論的喜悅，讓全船情緒沸騰，交通輪翔信號表示，東琉航線現在要見到海豚相當不容易，遊客能看到海豚實在非常幸運。

小琉球海洋志工隊隊員洪桂蓮則興奮表示，近年小琉球的海洋環境在3浬內禁刺網後已大幅改善，小魚回來大魚也跟著出現，小時候搭交通輪常見的海豚又回來是令人開心，她推測除從前船速較慢，海豚可不斷跟隨外，大批海豚現蹤，更與海洋環境改善有關。

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