媽媽買到「新品牌鮮奶」 仔細一看有蹊蹺
2017-03-03 22:05
〔即時新聞／綜合報導〕有網友在PTT爆卦，他媽媽今天買了一瓶鮮奶，包裝上寫著大大的「萬丹」，強調是在地新鮮的酪農戶限定鮮乳，讓人以為是新品牌，但翻到包裝側面才看到下方寫著小小的「味全食品」。這篇文章快速被網友們推爆，直呼要幫忙高調。
網友們議論紛紛：「只要是奇怪包裝通通都是味全的」、「最近兩年新品牌八成是味全的東西」、「鮮奶界的影分身術」，「欺負中年人有老花看不到這麼小的字」，還有人提醒，若是夠精明的消費者，買東西看製造商和保存期限是基本要求。
不過另方面，也有網友忍住稱讚味全的設計真的好看，直言「文創設計起飛」、「不得不說，味全真的很會包裝，看起來比其他品牌高級」、「這包裝設計屌打一狗票鮮奶」，更有網友戲稱，設計師一定覺得今年怎麼接到這麼多飲料包裝設計的案子。
頂新集團近年因涉入黑心餿水油、飼料油等食安醜聞，成為PTT鄉民號召抵制的對象。
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