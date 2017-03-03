11筆土地、8輛名車 執行署高雄分署將拍賣
2017-03-03 21:13
〔記者黃良傑／高雄報導〕又有好康可以公平開標、撿便宜！法務部行政執行署高雄分署毎月第1個周二下午3時舉辦的「123聯合拍賣會」，7日下午3時將公開拍賣不動產和8輛汽車，還有頂級紅酒、白葡萄酒。
執行署高雄分署今天表示，公開拍賣物件包括24件不動產、汽機車、歐邦妮頂級紅酒（6入）、2箱威登料理白葡萄酒（12入），以及鳳梨一口酥、卡蕾特、芝麻花生等餅乾，眾多物件，有興趣的民眾可以前往高雄市新興區復興一路80號高雄分署一樓拍賣會場參與競標。
這次拍賣眾多物件中，以高雄市大社區傑笙樂園的11筆土地最受矚目，本次是最後一拍，拍賣底價9190萬元，已有不少人來電詢問；另外車輛的部分則有2010 年的 LEXUS（3456 CC）、2007年的賓士（6209 C.C.）等高級轎車。以及2007年份的MV AGUSTA F4 BRUTALE 910 909C.C.重機，歡迎民眾踴躍前往競標。
高雄分署特別提醒民眾，由於車輛採集中保管，所以想要提早看車況的民眾，可以在拍賣當天上午10時至11時到「高雄市前鎮區草衙二路50號」高雄地方法院檢察署南區大型贓物庫，現場會有人員負責引導看車，下午3時再到高雄市新興區復興一路80號1樓參與競標。
詳細的拍賣資訊請至法務部行政執行署高雄分署網站（http://www.ksy.moj.gov.tw/mp039.html）查看。
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