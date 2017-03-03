行銷台灣好食材 江宏傑教你做「愛的台灣味」
2017-03-03 21:04
農委會邀情桌球王子江宏傑擔任「2017東京國際食品展臺灣縣市聯合行銷記者會」活動代言人。（農委會提供）
〔記者吳欣恬／台北報導〕為了拓展台灣農產品在日本市場，農委會將和8縣市前往日本參加「2017東京國際食品展（FOODEX JAPAN 2017）」，並邀請桌球王子江宏傑擔任活動代言人。今天搶先公布江宏傑以台灣食材製作沙拉的教學影片，讓台灣民眾在家也能如法炮製「愛的台灣味」，感受江宏傑和福原愛的幸福風味。
農委會今年邀請新北市、台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣等8個縣市共同前往日本參加「2017東京國際食品展」，以「台灣」品牌，結合各縣市農產特色，拓展外銷市場。
江宏傑去年和日本桌球名將福原愛新婚，引發台日民眾的關注和祝福，因此農委會特別邀請江宏傑擔任台灣農產行銷大使。
農委會今天公布「愛的台灣味」沙拉製作教學短片，片中江宏傑坐在客廳，以新北茶葉為自己沖了杯熱茶，接到愛妻福原愛的來電，江宏傑甜蜜的和電話另一端的福原愛說「準備我最拿手的健康料理等你回來喔！」
接著，江宏傑到廚房穿上圍裙，先在沙拉碗中放進雲林萵苣和刨絲的雲林彩色胡蘿蔔，淋上屏東蜜棗醋，拌勻後，撒上台中龍眼乾、嘉義市秋葵乾、嘉義市洛神花，再擺上切好的高雄鳳梨、淋上高雄蜂蜜，再度拌勻後，擺上切斷的高雄香蕉和台中冰凍地瓜，撒上嘉義花生粒、台南芝麻粒，最後加上高雄蜂蜜。影片最後，江宏傑捧著沙拉成品，說出「為你獻上愛的台灣味」。
農委會將於台灣時間下週一3月6日上午11點半到下午2點，在日本千葉縣千葉市紐約曼哈頓飯店召開「2017東京國際食品展臺灣縣市聯合行銷記者會」，同步在農委會臉書粉絲頁。
相關影音（農委會提供）
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