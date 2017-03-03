把握好天氣！明各地多雲到晴 中南部日夜溫差大

中央氣象局指出，明天白天以後氣溫會比今天回暖，北部及東半部高溫回升到20度至24度，中南部則有25度至28度，感覺溫暖舒適。（記者黃耀徵攝）

2017-03-03 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕今晚至明（4日）晨中部以北可能有局部飄雨，白天之後天氣會回復穩定，各地明顯回溫，整體而言是適合戶外活動的天氣。

中央氣象局指出，今晚至明晨有一小波水氣接近台灣，中部以北可能有局部些微飄雨，白天以後西半部為多雲到晴，東半部及北部山區雲量較多，偶爾出現局部短暫雨。

氣溫方面，明天各地早晚氣溫仍低，中部以北低溫在13度至15度左右，不過白天以後氣溫會比今天回暖，北部及東半部高溫回升到20度至24度，中南部則有25度至28度，感覺溫暖舒適，但仍要留意日夜溫差變化，適時調整穿著。

另外，明晚金門、馬祖地區可能有局部霧或低雲影響能見度，往返金馬地區的朋友要留意航班資訊。

空氣品質方面，明天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），金門、中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標汙染物為細懸浮微粒。