台南廟會活動優質化 宣導海報年輕創意

2017-03-03 20:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南擁有全國最多間的廟宇，其中有許多開基祖廟，頻繁廟會活動成了台南特色，許多人來台南觀光，也來廟宇參拜，一起感受宗教的洗禮，這樣的風俗卻成了市民的困擾，廟會的噪音、鞭炮、交通問題影響市容，因此台南首創全國推動廟會活動優質化政策，今日起在吳園藝文中心推出成果展，並以創意海報呈現，希望引發共鳴。

民政局表示，3年多來廟會活動優質化，除實際改善廟會活動方式，糾正不適當的廟會活動外，更希望透過環保意識提升，讓民眾真正從觀念改變，相信好的廟會文化，一樣有神明的庇佑也可以很環保。

民政局的社造替代役經歷半年時間，設計出另類的廟會活動優質化海報，深入民眾生活與內心，訴求「良好的環境是父母能給孩子最基本的責任了」。

成果展至3月14日，民政局籲請民眾參觀，共同響應提升優質廟會文化。