捐發票換樹苗 林務局南投林管處10日起兌換

2017-03-03 20:27

〔記者佟振國／南投報導〕3月12日植樹節將至，林務局南投林區管理處訂10日於本處及所轄屬5個工作站，同步辦理捐發票換苗木活動，考量民眾需求及植栽環境不同，林管處今年特別準備6種各具特色的喬灌木樹苗供民眾選擇，民眾可憑今年1至3月統一發票2張換取苗木1株，1人限換取2株，當天現場兌換，送完為止。

南投林管處表示，今天植樹節前夕共準備1萬3000株苗木要送給民眾栽種，10日上午10時起在本處及台中、埔里、水里、竹山、丹大等5個工作站同步發放。

其中林管處發放烏心石、木槿、桂花、朱槿、杜鵑、七里香等6種苗木各500株，5個工作站發放烏心石、桂花、杜鵑、朱槿等4種苗木各500株。

南投林管處指出，這6種樹苗各具特色，具香味可食用的桂花；花可食用兼具淨化空氣的木槿；杜鵑也具淨化功能，改善空氣品質；全年皆是花期可做綠籬使用的朱槿；香氣濃郁的七里香可做誘鳥植物；栽植空間較大的可選擇烏心石與其他苗木混植，民眾可上林管處網站業務公告區查閱各樹種的特性，以及要栽種地點的環境，選擇最適合的苗木。