外國人投資綠電 風機除役善後卻要彰縣府扛？

2017-03-03 20:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕為發展綠電，彰化縣政府擬成立公私合營的電力公司，國立清華大學科技法律研究所教授范建得今天指出，彰化縣是全台離岸風機密度最高的地方，相對日後除役風險也會是最高，除役後外國人若拍拍屁股走人，所有的不利變成縣府承擔，甚至要請台電出面收爛攤子，電力公司成立前，除役善後需一併納入規範。

縣長魏明谷指出，不少縣民問他，縣府沒有電纜、電桿，如何成立電力公司，他回說，地方智慧綠能公司好比地方電力公司，經由綠能公司建立綠電交易平台和供需調節機制，縣府有信心成立公私合營的電力公司，首任董事長就是縣府建設處長戴瑞文。

范建得是國內數一數二，因應氣候環境變遷下，推動綠能發展法律架構和政策模式的學者，今天，他應縣府邀請在名為「公民電廠、綠電認證及碳權交易專題演講」中，他提出獨特見解，發展太陽光電是全球早晚要走的路，但因電力來源的不確定風險因子太大，風力發電機在10年、15年後衍生的除役問題需事先規劃周全。

范建得說，英國朝小型電力公司推動，在公私合營的架構下，英國政府持股50％、不參與經營權，一來電力不確定風險太大，國家分散一半風險，同時需維持財務風險、確保公司品質，公司運作模式確定後，對於架設風機帶來反對力量和損害賠償，都要考慮周全，絕對不能讓賠償變成隨時都會引爆的地雷，「廠商不怕風險，最怕風險不確定」，英國等先進國家，透過利潤回饋的方式降低風險。

有鑑於德國發展綠電，電力供應過量，最後德國得花錢請波蘭用剩餘的電力，避免重蹈覆轍，范建得建議縣府，把鄰近縣市拉近成立電力公司的需求端和使用端，國內目前電業法令內容空洞，初期不妨由地方自治法規，由地方推動成立小型電力公司，借助台電協助，把全國最難的東西變成彰化縣最有價值的試範區。

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