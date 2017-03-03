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新北市議員劉美芳產雙胞胎 朱立倫贈生育獎勵金

2017-03-03  20:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員劉美芳上月24日順利產下雙胞胎女寶寶，市長朱立倫今（3）日上午前往產後護理之家探望，並致贈4萬元生育獎勵金；劉美芳除表達感謝，也表示，兩名寶寶都很健康，坐完月子，會盡快投入工作崗位為大家服務。

新北市105年新生兒出生人數達3萬4331人，出生率8.64‰，出生人數是全國最高的縣市；新北市府鼓勵拚生育，從100年起提供一胎2萬元生育獎勵金，也提供孕婦產檢車資補助，還有45處公共托育中心及12處公共親子中心，希望以實質的福利措施，提高出生率。

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  • 新北市長朱立倫探望剛生下雙胞胎女寶寶的市議員劉美芳，並致贈生育獎勵金。（新北市政府提供）

    新北市長朱立倫探望剛生下雙胞胎女寶寶的市議員劉美芳，並致贈生育獎勵金。（新北市政府提供）

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