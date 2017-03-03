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三昧堂戲偶展 偶迷COSPLAY入戲

喜愛「三昧堂」的COSPLAY偶迷，沉浸在「偶」的異想世界！（記者張忠義攝）

2017-03-03  20:02

〔記者張忠義／高雄報導〕傳統技藝與現代戲偶的結合，發光於國際、創造無數尊巧思精工布袋戲偶的木偶製作團隊三昧堂，今天起在新光三越左營店舉辦「弘願 三昧堂戲偶展」，獨一無二的戲偶作品首度曝光，2017年全新大作「十一面觀音」、「關羽」，一同進入戲偶異想世界。

2011年在嘉義發跡，短短數年內從布袋戲業餘玩家，變成代表台灣到各國展演的藝術文化大使，三昧堂的創意設計與無私分享，是台灣傳統文化創新傳承的最佳典範，三昧堂成員平均35歲，均為業餘玩家，從髮型設計師、導播、補習班主任到大學教授都有，因為對布袋戲的熱愛而結識，從電視布袋戲人偶造型設計、衣服及兵器設計製作、角色安排、撰寫劇本、表演、展覽和推廣活動等，讓布袋戲偶更貼近民眾生活，實際體驗布袋戲偶之美。

這次三昧堂與新光三越左營店繼2014年「台灣偶戲藝遊」合作展出後，睽違三年再次合作，呈現台灣偶戲的精妙與工藝。「丁酉年 弘願 三昧堂戲偶展」，即日起至26日在左營店10F國際活動展演中心展出，展出包含新偶、官將首、雲中子、地藏王等完整呈現，奇俠系列創作如般若、新雨瑤光越三分與平師臣將以全新風貌於新光三越高雄左營店展出，集結了上百尊自創戲偶、百幅畫作與手稿，將戲偶的獨特與故事，精湛的傳統技藝傳遞給觀者，除了令人嘖嘖稱奇的工藝技術戲偶外，與國樂音樂家「迴響樂集」合作的「紅顏」布袋戲音樂劇，也將在5日現場重現。

上百尊獨一無二的戲偶，今天起在新光三越左營店10樓展出。（記者張忠義攝）

三昧堂的創意布袋戲屢屢代表台灣到日本、英國、荷蘭、德國等國家進行展覽交流。（記者張忠義攝）

小朋友看戲偶看得出神。（記者張忠義攝）

上百尊戲偶讓你一次看個夠。（記者張忠義攝）

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