高雄市成立「旅宿業設立登記輔導小組」

2017-03-03 19:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 高雄市觀光業持續成長，為確保旅宿品質及保障消費者住宿安全，高雄市政府通過「高雄市政府觀光局旅宿業設立登記輔導小組設置要點」，正式成立旅宿業設立登記輔導小組。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，高雄市目前有11家觀光旅館、380家一般旅館及54家民宿，觀光局每年辦理旅宿品質提升計畫，帶動舊旅宿更新風潮，提升服務品質及市場競爭力，目前高雄市通過交通部觀光局星級評鑑旅館家數高達101家，為全國之冠。

看好高雄觀光潛力，去年高雄新設立的一般旅館達24家，其中不乏國際知名飯店及連鎖飯店，如李方集團設立的英迪格酒店，及頭等艙商旅、富野集團渡假酒店、晶華集團的捷絲旅商旅、海霸王集團的城市商旅、綺麗商旅等，另有多家觀光旅館籌設中。

在遊憩區遊客統計方面，高雄市去年（105年）成長8.6%。在住宿旅客人次統計方面，去年來高雄住宿總人次達751.5萬人次，僅次於台北市，為六都第2位。

曾姿雯強調，高雄市觀光局繼去年獲得交通部觀光局地方政府管理輔導旅宿業績效評比特優全國第一名後，最近更成立「高雄市政府觀光局旅宿業設立登記輔導小組」，由觀光局擔任對外單一諮詢窗口，針對想申設旅宿業及尚未合法之旅宿業者，提供初步診斷意見，包括土地、建築物、消防及觀光等相關法規等，以免業者因不諳法令，而多走冤枉路。

該輔導小組預計於3月召開第一次會議後，開始運作，歡迎旅宿業者洽詢，詳洽高雄市觀光局。