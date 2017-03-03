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監控大氣污染 全靠這顆氣球

2017-03-03  19:47

［記者黃旭磊／高雄報導］南台灣科大研發高空監測氣球，可監控大氣懸浮微粒及臭氧等污染物。

輔英科大今天（3日）舉行環工機電整合實習工廠揭牌、廠務機電人才培訓建教合作聯盟簽約儀式，現場同步發表高空環境監測氣球，氣球貼上合作企業logo，緩緩升空吸引目光，多家環工業者詢問合作可能。

這只氣球由輔英環境與生命學院研發，直徑3公尺，最高可至升到1千公尺，便於監控大氣中微型懸浮微粒（PM）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、二氧化碳（CO2）等污染物。環境與生命學院院長賴進興表示，氣球屬於「高空3D污染物與氣象參數監測系統」，與林清和教授共同研發，已獲專利。

賴進興說，系統結合立體環境監測、大氣污染物分析及無線傳輸技術，即時監控有害污染物擴散，提供重大污染事件應變依據。

到場簽約企業包括海光、緯航、誠毅紙器、信鼎技術、益利達資源科技、世華金屬、鳳慶、山林水、惠民、金棠科技、順鑫環球、裕山環境工程、台境、崧羽科技、台靖工程、正在機械、捷思環能及校友企業京拓環保科技等，日後將提供學生實習機會。

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  • 高空監測氣球（後上方）可監控大氣懸浮微粒等污染物。（記者黃旭磊攝）

    高空監測氣球（後上方）可監控大氣懸浮微粒等污染物。（記者黃旭磊攝）

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相關關鍵字： 氣球 污染 空氣品質監測 空污 輔英科大
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