長輩稱打毛線是「女」紅 迷路媽：沒看過女醫生？

2017-03-03 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕11歲小小插畫家「迷路」以主角麋鹿做為插畫主題而知名，日前卻因迷上打毛線而遭路人議論，迷路媽事後雖在臉書做出回應，但仍有長輩向她提出關切，聲稱針線活就叫「女紅」，顯見這就是「女人幹的活」，不過迷路媽也沒因此就被難倒，而是反問該名長輩難道沒看過女醫生嗎？

臉書粉絲頁「一下迷路一下爆走」上經常分享育兒大小事，迷路媽1日時貼文指出，迷路最近瘋打毛線卻遭路人議論，質疑「男孩子怎麼打毛線？」甚至還有人說「不怕他變娘嗎？」迷路媽對此表示「台灣的性平教育也太原始」，也鼓勵兒子「你要把自己鍛鍊成不畏雜音的體質，凡是無干道德又不危及他人權益的事你就勇敢做自己吧」。

不過今日迷路媽再度PO文指出，事後又有長輩來電關切，質疑迷路媽「我行我素」才鬧上新聞，還提出「女紅」就是「女人幹的活」，質疑「2017年就可以男不男女不女了？」迷路媽對此則反問，難道「杯杯」沒看過女醫生嗎，因為按照「杯杯」的邏輯，醫生就是「大夫」和「郎中」，這職業又是夫又是郎的，幹嘛看女醫生？

「杯杯」聽聞則反嗆「頂嘴！就會頂嘴！」還怒斥「妳把倫理擺哪裡了？！」迷路媽則回應「杯杯，我暫時先把倫理擺在道理後面了。」

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