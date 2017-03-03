| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

長輩稱打毛線是「女」紅 迷路媽：沒看過女醫生？

2017-03-03  22:18

〔即時新聞／綜合報導〕11歲小小插畫家「迷路」以主角麋鹿做為插畫主題而知名，日前卻因迷上打毛線而遭路人議論，迷路媽事後雖在臉書做出回應，但仍有長輩向她提出關切，聲稱針線活就叫「女紅」，顯見這就是「女人幹的活」，不過迷路媽也沒因此就被難倒，而是反問該名長輩難道沒看過女醫生嗎？

臉書粉絲頁「一下迷路一下爆走」上經常分享育兒大小事，迷路媽1日時貼文指出，迷路最近瘋打毛線卻遭路人議論，質疑「男孩子怎麼打毛線？」甚至還有人說「不怕他變娘嗎？」迷路媽對此表示「台灣的性平教育也太原始」，也鼓勵兒子「你要把自己鍛鍊成不畏雜音的體質，凡是無干道德又不危及他人權益的事你就勇敢做自己吧」。

不過今日迷路媽再度PO文指出，事後又有長輩來電關切，質疑迷路媽「我行我素」才鬧上新聞，還提出「女紅」就是「女人幹的活」，質疑「2017年就可以男不男女不女了？」迷路媽對此則反問，難道「杯杯」沒看過女醫生嗎，因為按照「杯杯」的邏輯，醫生就是「大夫」和「郎中」，這職業又是夫又是郎的，幹嘛看女醫生？

「杯杯」聽聞則反嗆「頂嘴！就會頂嘴！」還怒斥「妳把倫理擺哪裡了？！」迷路媽則回應「杯杯，我暫時先把倫理擺在道理後面了。」

相關連結請見：

廣告
  • 知名11歲小小插畫家「迷路」因迷上打毛線而遭路人議論，迷路媽事後雖在臉書發文，但仍有長輩向她提出關切，聲稱針線活是「女人幹的活」。（圖擷自「一下迷路一下爆走」臉書頁）

    知名11歲小小插畫家「迷路」因迷上打毛線而遭路人議論，迷路媽事後雖在臉書發文，但仍有長輩向她提出關切，聲稱針線活是「女人幹的活」。（圖擷自「一下迷路一下爆走」臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一下迷路一下爆走 倫理 大夫 女紅 性平教育 打毛線 毛線 議論 路人 迷路 道理 郎中 針線活
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：長輩稱打毛線是「女」紅 迷路媽：沒看過女醫生？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.