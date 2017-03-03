「修水電，Women Can」 女性水電修繕班開課
2017-03-03 19:39
〔記者何玉華／新北報導〕新北市婦女服務中心調查發現，7成以上的女性自認對水電修繕的能力不足，有高達9成願意學習相關修繕知識，因此在在婦女節前夕，規劃「修水電，Women Can」課程，希望培育女性居家水電修繕種子，未來甚至能到社區幫忙獨居或弱勢家庭服務。
婦女服務中心調查發現，女性對居家的「排水孔堵塞」、「電燈不亮或閃爍」、「馬桶水箱水流不止」、「水龍頭漏水」、「馬桶堵塞」等有著極大困擾，具有甲級水電技術士證照的新北市志願服務協會理事長呂理民說，女性主要是怕被電到、畏懼爬高，其實只要經過適度的水電知識介紹，跟著師傅實務操作，就能將所學應用在日常生活中。
婦女服務中心今天舉行「修水電，Women Can」記者會，市府祕書長許育寧表示，現代社會有許多職場女性或學生在外租屋，日常生活中水電的困擾常要向外求助，因此推動「女性居家水電修繕系列課程」，延聘專家教學培訓，第一階段能夠修繕自家簡易水電問題，接著成為水電修繕種子，到社區幫忙獨居或弱勢家庭服務，最後若對水電行業有興趣，還可以轉介到勞工局進一步職業訓練。
出席記者會的鶯歌區長胡合鎔、泰山區長劉淑芬、石碇區長黃詩芳等三名女區長也都表示，會在區內優先開辦相關課程；婦女服務中心主任黃惠娟說，4月中旬起，會先在板橋區開辦「女性居家水電修繕課程」，後續於泰山區、石碇區、鶯歌區結合婦女團體辦理，共四梯次，每梯次30人，有興趣的女性可洽詢8951-9029。
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