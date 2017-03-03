與女模命案兇嫌同名被肉搜 無辜男澄清「我沒殺人」

2017-03-03 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕程姓攝影師勒斃女模命案，警方今（3日）已將涉案的程姓男子、梁姓女子逮捕，不少網友在網路上找出涉案者的臉書灌爆譴責，卻有一名與兇嫌同名同姓的無辜男子慘遭網友圍剿，連忙澄清「我沒殺人」。

綜合媒體報導，這名程男與兇嫌同名同姓、年齡相近，臉書照片也是差不多的背影照，他表示突然收到一堆不認識的網友私訊謾罵，嚇都嚇傻了，趕緊發文連說了四次「我沒殺人」。

貼文底下不少親友揶揄他「我原本以為是你」、「快笑死了！」、「幫QQ」，也有網友到他版面上「朝聖」，他則自嘲「我哪有本事虧女模」。