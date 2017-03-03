雲林垃圾減量 這兩鄉鎮達到4成
2017-03-03 19:28
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣面對垃圾危機，縣長李進勇喊出6月底前全縣垃圾日減量100公噸的目標，至2月底前，已有古坑及元長垃圾減量高達4成；虎尾減量9公噸全縣最多，斗六也有6.41公噸，全縣垃圾已「瘦身」42.72公噸，日產垃圾量跌破300公噸。
每日垃圾量由12公噸降低至7.09公噸的古坑鄉，垃圾減量率達40.91%，清潔隊長張圳德表示，垃圾減重貢獻度量最大的就是生廚餘，由於菜葉果皮含水量高、重量大，開始回收後垃圾減量明顯，出勤的生熟廚餘車也從每天一部增為兩部，生廚餘還快載不完。
環保局副局長張喬維表示，全縣只剩斗南未實施垃圾不落地，在這一波破袋稽查行動中，斗南破袋量也掛零，未來將先輔導斗南推動垃圾不落地，再循續漸進，向民眾宣導落實垃圾分類及生熟廚餘回收工作；另針對垃圾減量後段班的鄉鎮，環保局也會將5個稽查隊集中火力，至同一鄉鎮進行垃圾破袋及宣導工作，讓居民早日建立正確垃圾分類習慣。
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