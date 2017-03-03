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發展綠能城市Gogoro深耕高屏 將成立鳳山門市

Gogoro電動機車入駐高雄，目前已增加到30個換電站，訂單數超過預計兩成。（記者張忠義攝）

2017-03-03  19:46

〔記者張忠義／高雄報導〕綠能新創公司Gogoro去年底入駐高雄，短短3個半月卻已增加到30個換電站，高雄地區的訂單數也超過預計兩成，有助發展綠能城市讓南台灣的民眾受惠。

為擴大服務效能，Gogoro在鳳山成立高雄第二家門市據點，同時也推出GoCharger®家用充電試營運計畫，把申請資格延伸至屏東市部分區域。

台灣南部地區長期面對嚴重空污問題，各縣市政府亦大力支持綠能運輸交通，Gogoro在六都以「一公里一座換電站」為能源網路目標，積極佈建電池交換站。

Gogoro行銷總監陳彥揚表示，高雄地區民眾對Gogoro的反應超過我們預期。訂單數比原本預估的還多出兩成。而多數車主仍在等政府公告電動車補助方案，陳彥揚說相信地方政府會有更多有助發展綠能城市的政策，讓南台灣的民眾受惠。

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  • Gogoro電動機車採用交換電池。（記者張忠義攝）

    Gogoro電動機車採用交換電池。（記者張忠義攝）

  • Gogoro電動機車入駐高雄，已經增加到30個換電站。（記者張忠義攝）

    Gogoro電動機車入駐高雄，已經增加到30個換電站。（記者張忠義攝）

  • GoCharger®家用充電試營運計畫服務將延伸到屏東。（圖／業者提供）

    GoCharger®家用充電試營運計畫服務將延伸到屏東。（圖／業者提供）

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