分享家鄉味 溪州農民開放蘿蔔田低價採購
2017-03-03 19:27
白蘿蔔進入產期末端，溪州農民開放農田，讓民眾體驗採收樂趣。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕快來拔蘿蔔囉！彰化縣溪州鄉水尾村有「菜頭庄」之稱，家家戶戶習慣在二期作後種植白蘿蔔，為年節加菜，不過今年冬季溫暖，白蘿蔔長成比往年更豐收，有農民評估收成效益達到預期，決定開放農田，讓民眾來拔蘿蔔，每條蘿蔔只要15元，享受當1日農夫的樂趣，
農民鐘翊禹表示，家鄉水尾村冬季盛產菜頭，因土質靠近濁水溪，因此種植的菜頭又大又甜，日前有北部朋友來家中作客，吃到菜頭時覺得很美味，飯後拿數根白蘿蔔致贈，結果他們又驚又喜，驚呼第一次收到菜頭當禮物，覺得有趣，於是興起開放農田，讓一般民眾也可以來體驗收割的樂趣。
鐘翊禹也說，今年適逢暖冬，菜頭長成品質佳，每根都有1.5到2公斤重，不過今年蔬菜量供過於求，連帶菜頭價格也拉抬不起來，平均每公斤價格約10元，加上已經進入採收末期，經評估收入效益符合預期，所以利用最後1分地的白蘿蔔田，讓民眾以低價採收家鄉的白蘿蔔，相信附加價值會更多。
鐘翊禹說，1日農夫活動於本週日上午8點到中午12點，地點在濁水溪北岸，可依西螺大橋指示引導，另外響應環保，需自備購物袋或紙箱，每根蘿蔔15元，超過70歲長者每根10元，每人限量採收20根。
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