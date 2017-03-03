扛140公斤發電機爬玉山 排雲山莊供電成話題

2017-03-03 19:19

〔記者謝介裕／南投報導〕登山難道還要自備發電機?今日雲豹登山隊扛著重達140公斤的發電機，攀登玉山主峰線的照片被po上網後，排雲山莊供電不足問題，也再度引發各界關注，玉管處表示，該處曾就排雲山莊擴增電力可行性進行評估，但基於自然生態考量，該擴電計畫已決定喊停。

海拔標高3402公尺的排雲山莊，係攀登玉山主峰線必經之處，也是唯一住宿場所，今日上午10時許，雲豹登山隊長谷明光一行6人，從塔塔加登山口出發，並將輪流扛著140公斤發電機，朝向排雲山莊緩步前進的照片po上網，立刻引發網友熱議，包括「晚上有多暗，手電筒無法照明?非得動用發電機?」、「現在登山裝備有規定不帶發電機不能上山?」，在在凸顯排雲山莊供電不足的問題。

雲豹登山隊長谷明光不諱言表示，他是山友，也是排雲山莊餐廳伙食供應廠商，攜帶發電機並非是為了爬山夜間照明，希望山友不要誤會，但的確與山莊供電不足有關，因為山莊每天夜間8時以後便「熄燈」不供電，這對餐廳裡頭的魚、肉等食材保鮮度，的確造成相當大的影響，如今將發電機扛上山，不但可提供山友更安全、健康的食材，萬一玉管處在山莊供電設施發生狀況，也可予以救急、援助。

玉管處指出，排雲山莊原本是靠2部發電機供電，102年7月改建啟用後，則改以太陽能供電，除非天候不佳缺乏電力，才會以發電機輔助，由於發電機並非違禁品，所以雲豹登山隊並未違反規定。

改建後的排雲山莊，已由原先平房變成鋼骨結構的2樓建築，每天可容納山友的上限為92人，儘管外界一直希望能拉長或不再限制供電時間，玉管處也十分重視並就風力、川流式等各種發電方式進行評估，一度也引發提升住宿品質與衝擊生態環境兩方論戰，更多的山友認為，爬山不是為了享受住宿服務，而是親近大自然，更應秉持「克難」精神，也是玉管處決定取消擴電計畫的主因。