新竹動物園斥資2.5億大改造 體驗鳥籠咖啡
新竹市立動物園將斥資2.5億元進行園區類棲地大改造工程。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］全台現址最老的新竹市立動物園，4月底將封園，斥資2.5億元工程經費進行類棲地改造工程，並規劃親子餐廳、昆蟲館和動物餐車、動物籠舍咖啡館等，為期1年，預計明年5月重新開放。
新竹市長林智堅去年參訪日本東京上野動物園，簽定雙園友好條約並決定改造新竹市立動物園。
市府產業發展處長翁義芳及動物園園長楊家民說，將請邱文傑建築師規劃設計，未來動物園的入口改到食品路後，會增加部分動線空間，也會有平台觀看動物，讓市民與動物更親近。
動物園將採類棲地方式，提供類似動物原本生長的環境，初步規劃為濱水動物區、熱帶雨林區、高草疏林區，遊客可遠處觀察動物或採沉浸式方式認識動物。
原中廣新竹電台將規劃成昆蟲館，遊客中心一樓提供便利商店進駐做為旅遊諮詢中心，親子餐廳則是新建的建築物，讓遊客可邊用餐邊觀察園內高草疏林區的草食動物，禮品部則位在食品路的新出口處，讓遊客可帶些紀念品回家。
動物餐車會由廠商引入有特色的動物造型餐車，並將有80年歷史的圓拱形鳥籠保留下來塑造成鳥籠咖啡館，讓遊客走進籠中品嚐一杯鳥籠黑咖啡，體會白鵜鶘在籠中的苦澀滋味。
市長林智堅說，動物園應是親子同樂的園地，也應該讓動物自在生活，4月底動物園會舉辦封園歡送會，市府將以專業及友善方式安置園內動物，預計4月底封園後施工，明年5月完工後再邀請市民一起歡迎動物們回家。
新竹市立動物園將斥資2.5億元進行園區類棲地大改造工程，預計4月底封園，未來將把有80年歷史的鳥籠改為咖啡館。（記者洪美秀攝）
新竹市立動物園將斥資2.5億元進行園區類棲地大改造工程，預計4月底封園，未來將把有80年歷史的鳥籠改為咖啡館，且會有動物餐車等。（記者洪美秀攝）
新竹市立動物園將斥資2.5億元進行園區類棲地大改造工程，要讓民眾更親近動物，動物也自在活動。（記者洪美秀攝）
新竹市立動物園將斥資2.5億元進行園區類棲地大改造工程，預計4月底封園。（記者洪美秀攝）
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