被點名與中國大學簽承諾書 中華大學說話了
2017-03-03 19:21
被點名簽承諾書，新竹市中華大學說話了。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］針對媒體報導及立委指稱中華大學也與中國對岸的大學簽訂承諾書一事，學校今天傍晚發出三點聲明，強調學校與對岸學校的任何正式書面協議，都會按法令規定事前向教育部申報核准。然承諾書內容並不是學校與合作學校新訂或補充的協議，僅是提供給師生的說明，故不需再向教育部進行申報程序。
此外，為讓對岸師生能夠順利通過審批程序，來台參與研修與學術交流活動，中華大學也會提供承諾書，以利參與交流的師生向中國台辦說明，交流活動與政治無渉，且未違反兩岸人民關係條例。
至於學校短期研修的師生都以專班方式教學授課，課程內容僅有客製化專業訓練。沒有涉及政治活動等。
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