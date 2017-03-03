攻頂！海拔1200公尺南山部落設超商 宜蘭第一高

連鎖超商順利攻頂，在海拔1200公尺的宜蘭縣大同鄉南山村，設立營業據點。（記者江志雄攝）

2017-03-03 19:07

［記者江志雄／宜蘭報導］海拔1200公尺的宜蘭縣大同鄉南山村，是縣內海拔最高的偏遠聚落，超商業者最近「攻頂」成功，在部落設立24小時營業新據點，成為宜縣地理位置最高的便利超商。

宜蘭縣首家連鎖便利超商，民國85年由統一超商在宜蘭大學對面的神農路開業，目前縣內4大超商店家合計約180家，宜蘭、台中交界處附近的南山村，堪稱是全縣最偏遠的營業據點。

「便利超商終於在大同鄉插旗！」大同鄉籍宜蘭縣議員陳傑麟說，南山村距離宜蘭市區65公里，單趟車程90分鐘，村內傳統雜貨店晚間8點多打烊，大同鄉首度有超商進駐，可購物、繳費、寄包裹，勢必改變族人消費習慣。

南山村長林春雄說，這家超商開幕後，每到用餐時間，不少族人攜家帶眷到店內解決三餐，南山部落雖位處邊陲山區，但村民出手大方，外地遊客多，新開門市生意強強滾滾，營收不輸都會區據點。

全家便利超商公關室表示，南山村是宜蘭通往梨山、武陵農場中繼站，鄰近南湖大山、雪山等熱門登山路線入山口，夏天生產高冷蔬菜，湧入大批工人，儘管物流補給路線拉長，仍看準龐大商機，率先在此成立直營門市。