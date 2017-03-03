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失智、視障患者 桃市提供器材補助 最高1萬元

2017-03-03  19:00

［記者謝武雄／桃園報導］針對失智、智能障礙、自閉症患者，桃園市政府就補助購買個人衛星定位器，另視障者也補助購買特殊眼鏡，上述民眾只要領有身心障礙手冊或證明者，都可申請補助，其中特製眼鏡最高補助6000元，個人衛星定位器則是1萬元，符合資格者可至各區公所社會課辦理，相關資訊可至社會局網站查詢。

其中低收入戶，可獲得全額補助，中低收入戶則是75％，一般家庭為50％，以個人衛星定位器為例，中低收入戶可獲得1萬元補助，一般家庭5000元，特製眼鏡，中低收入戶可獲得6000元補助，一般家庭3000元。

社會局老人福利科長趙樹堂表示，兩項補助都不限定是否為年滿65歲老人，其中，特製眼鏡需經眼科醫師開立診斷書，或政府設置或委託輔具服務單位開立輔具評估報告書即可申請，至於個人衛星定位器只要「輔具評估報告書」即可申請。

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  • 進入社會局網頁,就可查詢特製眼鏡，個人衛星定位器補助。（記者謝武雄翻攝）

    進入社會局網頁,就可查詢特製眼鏡，個人衛星定位器補助。（記者謝武雄翻攝）

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