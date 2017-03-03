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栽種台灣原生植物 珍古德綠拇指計畫到雲林

珍古德教育協會人員帶領元長鄉和平國小學生認識台灣原生植物。（記者廖淑玲攝）

2017-03-03  18:40

〔記者廖淑玲／雲林報導〕珍古德教育協會推動「根與芽綠拇指計畫」，今天由協會指導老師呂文賓率隊，到元長鄉和平國小栽種穗花木蘭、山黃梔、倒卵葉蘭、鵝掌藤等20多種台灣原生植物，帶來最佳的台灣生態課程。

教學特色標榜生態教育、校園有機化的和平國小，為提供全校58名學生多元化的學習教育及環境，申請珍古德教育協會「根與芽─綠拇指計畫」，經過協會現勘獲得通過，今天協會人員專程到校，帶領師生一起栽種台灣原生植物並教學。

協會人員一大早來到和平國小，教導全校師生種下穗花木蘭、山黃梔、倒卵葉蘭、鵝掌藤、水黃皮、台灣櫟樹、文殊蘭等20多種台灣原生種的植物，同時逐一講解說明，師生受益良多，讓校園生態更加多樣化。

和平國小校長車達說，此次活動經費及苗木全部由珍古德教育協會負責，讓學生了解到台灣自然環境的可貴，認識最適合在台灣土地栽種及生長的原生植物，未來校方也希望能將台灣原生植物推廣到社區。

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  • 珍古德教育協會人員解說。（記者廖淑玲攝）

    珍古德教育協會人員解說。（記者廖淑玲攝）

  • 珍古德教育協會到元長鄉和平國小推廣栽種台灣原生植物。（記者廖淑玲攝）

    珍古德教育協會到元長鄉和平國小推廣栽種台灣原生植物。（記者廖淑玲攝）

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