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員林市區「送肉粽」 夜校提早下課

2017-03-03  18:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化員林在地臉書社團，近日流傳一則「送肉粽」民俗儀式消息，結果引發網友熱議，由於時間選在今晚9點30至11時30，由於途經市區，沿途的高職夜校都提早下課。

這則訊息為「晚上21時30分至23時30分左右，員林市民生里，萬年路永昌街往中正路，上東西向快速道路，往西送肉粽至海邊」。

網友透過line及臉書相互提醒，消息很快在地方傳開。

一間高職夜校，剛好9點30下課，校方擔心學生剛好撞見「送肉粽」，因此提前到8點30下課。

當地縣議員曹嘉豪指出，他透過友人查詢，發現是一名疑似有憂鬱症的張姓男子上吊自殺，因此家族中人才替他辦送肉粽儀式。

當地李姓民眾說，「這根本就是葬儀社藉故賺錢的手法，因為員林不靠海邊，地方並沒有這種傳統」。

詹姓民眾說，「應該怪罪臉書或line吧！」原本這只是民間用來安撫家人的一種民俗儀式，但「好事者」透過網路廣為散佈，造成無謂的恐慌。

民俗專家蔡滕說，民眾若不小心遇到，不需太驚慌，別好奇圍觀、盡量轉身迴避，不要和隊伍正對、正沖即可，以免沖煞到行運受影響。

當地林姓禮儀社業者說，法事多一項，就多一點收費，送肉粽在鹿港、伸港較多，員林的禮儀社業者並不會因為自殺死亡就做「送肉粽」儀式，他認為沒必要。

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  • 民眾相互提醒，員林市區今晚有人「送肉粽」。（記者顏宏駿翻攝）

    民眾相互提醒，員林市區今晚有人「送肉粽」。（記者顏宏駿翻攝）

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