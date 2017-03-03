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郵差車禍信件散落一地 這張暖照感動網友

郵差車禍，民眾見狀上前幫忙撿信。（圖擷取自臉書「綠豆嘉義人」）

2017-03-03  19:03

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市一名郵差今天上午騎機車發生車禍，雖人無大礙，但大量信件散落滿地，附近民眾見狀至少7人上前幫忙撿信，暖心的畫面讓網友紛紛喊讚。

這起車禍發生在嘉義市興業西路、南京路口。警方表示，當時23歲林姓郵差疑似未注意車前狀況，不慎追撞前方85歲許姓男騎士，所幸兩人僅輕微受傷。

有網友把事發時的照片PO到臉書社團「綠豆嘉義人」，畫面中郵差與老翁站在倒地的機車旁求援，而附近至少7名民眾蹲在地上幫忙撿信。據指出，在大家同心協力下，2分鐘之內就把散落一地的信撿完，網友見證「台灣最美的風景」，紛紛喊讚。

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