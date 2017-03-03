六房媽會要與爐主分擔費用 明天擲筊決定比例

2017-03-03 18:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕六房媽過爐是雲林宗教盛事，參與信眾動輒數十萬人，值年爐主必須提供場地、建設紅壇，經費龐大，衍生爐主招募股東協辦風氣，中華民國六房媽認為此風不可長，決與紅壇爐主共同擔承費用，明天下午將在斗六大北勢臨時紅壇，擲筊決定經費分擔比例，邀信眾共同見證。

六房媽會表示，六房媽過爐慶過去都由值年爐主負責募款，建設紅壇及舉辦過爐活動，由於經費愈來愈多，一人難以承擔，曾衍生爐主召募股東幫忙分擔的現象，引發其他信眾質疑正當性。

六房媽會為化解爭議，舉辦多次會員大會後決議，未來過爐慶典活動經費，由管理單位中華民國六房媽會與值年紅壇爐主共同擔負，以杜絕召募股東風氣，並促進紅壇和諧。

六房媽會將於明天下午2點在大北勢臨時紅壇選過爐日時間時公開擲筊，由六房天上聖母作主決定六房媽會與爐主經費分擔比率及何年開始實施，當日擲筊順序（108-109年 斗 南-新厝寮、109-110年 土庫股-土庫、110-111年 五間厝股-下埤頭、111-112年 大北勢股-大北勢、112-113年 過溪股-溪埔仔廓），歡迎信眾參與公開見證。