歇業熱裂解廠 挖出含苯超標逾21倍廢棄物

怪手開挖廠區空地。（圖彰化縣環保局提供）

2017-03-03 18:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕工廠要關了，可不是拍拍屁股走人就沒事！彰化縣環保局今天公布，縣內1家熱裂解工廠，因業者未好好處理歇業後廠區留下事業廢棄物，疑涉嫌委託非法清理運者處理廢棄物，還疑把污染物含「苯」量超標21.8倍的有害事業廢棄物，偷埋在廠區約2公尺深的地底，被環保局盯上查獲，依涉嫌違反廢棄物清理法移送偵辦，業者看了檢方搜證資料當場愣住，百口莫辯。

環保局長江培根指出，這家位於和美鎮全興工業區的工廠，是1家以廢塑膠為原料的熱裂解廠，過去，廠區長期飄散惡臭，屢遭民眾陳情檢舉，環保局多次稽查開罰，要求改善，業者做不下去，去年決定歇業。

江培根表示，該工廠使用原料以廢塑膠為主，但環保局質疑，原料摻雜混入其他廢棄物混合物，依規定要按事業廢棄物合法流程謹慎處理，去年9月開始，環保局一面派員跟監掌控業者載運廢棄物車輛去向，一面架設遠端攝影機，掌握處理廢棄物過程，也進行廠區堆置廢棄物採樣檢驗，經檢驗其中有1樣品中有機污染物「苯」超標21.8倍，認定為有害事業廢棄物。

環保局進一步用影像比對業者申報給環保局處理廢棄物內容物和數量，果真發現申報內容與影像畫面不符，為了確實追蹤該批廢棄物流向，環保局報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。

昨日，檢察官施教文指揮環保局和警方人員搜索，調派大型怪手在廠區進行開挖動作，挖出2公尺深的大洞，發現疑似回填不明黑色廢棄物，現場採樣送檢驗，江培根指出，懷疑廢棄物會不會有戴奧辛成份，需進一步確認檢驗其屬性。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，全案業者涉違反廢棄物清理法第46條第1款任意棄置有害事業廢棄物、第2款事業負責人或相關人員未依本法規定之方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境及第3款未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，檢方複訊後以無滅證、串證及逃串之虞，當庭請回。