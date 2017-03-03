水權到期還用水 屏縣府開罰台糖六塊厝養豬場

2017-03-03 18:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台糖六塊厝養豬場水權已在2月28日到期，屏東縣政府昨日派員前往稽查，發現場內仍在用水，今（3）日除依水利法開出第1張6萬元罰單，也再度派員入場檢查，發現場方已拔除馬達電路；場方表示，會繳罰款，但不會放棄與縣府、地方溝通。

位於高屏大橋旁的屏東市六塊厝台糖養豬場，因飄散豬屎味，多次引起附近居民抗議，並要求搬遷，養豬場水權2月底到期，縣府不再展延，但養豬場持續運作，引起各界關切，水利處昨天入場檢查，結果發現仍有用水、排水動作。

水利處長江國豐表示，水利法第93條「違反本法或主管機關依法所發有關水利管理命令，而擅行或妨礙取水、用水或排水者」可開罰，縣府今天開出最高6萬元的罰單。

水利處今天上午再度派員進場，發現場方已將抽水馬達電路拔除，沒有抽水的動作，因此未再開出罰單；針對開罰部分，台糖可在1個月改善期限內提出訴願，但縣府強調，接下來仍會不定期、不定時入場突擊檢查，一旦發現違規，就會按次開罰。

台糖畜殖事業部綜合規劃組經理張金樹表示，六塊厝養豬場目前還有蓄水可用，之後不會再抽水，此外，場區一直在改善，將持續用誠意與縣府、地方溝通。