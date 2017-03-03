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澎湖推跳島旅遊 第一漁港6月轉型遊艇港

馬公第一漁港轉型為遊艇港，今年六月正式開幕。（記者劉禹慶攝）

2017-03-03  18:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公第一漁港去年外包亞果，發展成為遊艇港，預計今年6月正式開幕，積極推動跳島旅遊，澎湖縣長陳光復今與美國在台協會商務總監張德莊會面時，期待未來在澎湖能設立美國在台協會澎湖商務辦公室，促進雙方商務交流。

澎湖有90個島嶼，由於澎湖縣政府與高雄市政府簽有海洋雙星城市治理，其中就曾規畫以高雄為遊艇母港，延伸至澎湖航線，藉由高消費能力的頂級客源，帶動周遭觀光發展，亞果俱樂部先前就曾載客抵澎踩線，以跨島遊方式暢覽澎湖風光，如今新增馬公第一漁港據點，可增加更多航次旅遊，載運更多頂級客源抵澎。

今日美國在台協會商務總監張德莊，在美國在台協會高雄分處商務組長方慧良陪同下，包括建設處處長洪棟霖、美國在台協會高雄分處貿易推廣企劃謝宗廷等人，雙方對於台美商業貿易意提交換意見。陳縣長表達熱烈歡迎之意，期盼未來能在澎設立商業辦公室，提升商業交流熱度，讓雙方商業往來聯繫更加密切。

張德莊表示，他主要任務使台美經貿往來關係更上一層樓，此行目的瞭解澎湖環境現狀與未來發展。據瞭解澎湖在環保、能源、海洋生態與遊艇方面都有良好發展，美國廠商有相關產品與技術能提供給澎湖參考，希望有機會能和澎湖合作。

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  • 美國在台協會商務總監張德莊〈右〉，拜會縣長陳光復。（記者劉禹慶攝）

    美國在台協會商務總監張德莊〈右〉，拜會縣長陳光復。（記者劉禹慶攝）

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