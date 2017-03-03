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感謝付出！桃機服務楷模 23人獲表揚

為鼓勵3萬多名機場工作人員平日在工作崗位上的付出，桃園機場公司今天下午表揚23名來自各單位的服務楷模，感謝大家的用心讓機場服務品質獲得旅客肯定。（記者朱沛雄攝）

2017-03-03  18:21

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為鼓勵3萬多名機場工作人員平日在工作崗位上的付出，桃園機場公司今天下午表揚23名來自各單位的服務楷模，感謝大家的用心讓機場服務品質獲得旅客肯定，也希望藉此繼續提升服務品質。

采盟免稅店服務專員郭美雲獲得綜合服務最佳服務獎，她是桃機第一位擁有證照的專業茶師，平時在二航廈的「台灣好」奉茶區親切地向國內外旅客介紹台灣茶的特色，不少出國常客已經把郭美雲當成泡茶談天的好友。

昇恆昌免稅店員工吳建樟，他工作時發現一名女性旅客在角落講電話時不斷哭泣，便遞上面紙和礦泉水並輕聲安慰「別哭，別哭，沒事的」，該名旅客情緒穩定後向他道謝隨即登機，事後並在臉書稱讚吳建樟「原來陌生人可以帶來這麼大的感動」，貼心溫暖舉動讓他獲選綜合服務最佳服務獎。

機場公司表示，獲獎員工都有積極主動的態度和細膩的觀察力，是第一線服務人員不可或缺的特質。隨著旅客人數逐年增加，桃機希望藉著服務楷模選拔，持續提供旅客最貼心的服務，旅客也可多利用客服信箱或桃園機場臉書粉絲專頁，給予協助您的桃園機場同仁最正面的鼓勵和肯定。

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  • 桃園機場公司今天下午表揚23名來自各單位的服務楷模，采盟免稅店服務專員郭美雲（左）是桃機第一位擁有證照的專業茶師，平時在二航廈的「台灣好」奉茶區親切地向國內外旅客介紹台灣茶的特色，不少出國常客已經把郭美雲當成泡茶談天的好友。（桃園機場公司提供）

    桃園機場公司今天下午表揚23名來自各單位的服務楷模，采盟免稅店服務專員郭美雲（左）是桃機第一位擁有證照的專業茶師，平時在二航廈的「台灣好」奉茶區親切地向國內外旅客介紹台灣茶的特色，不少出國常客已經把郭美雲當成泡茶談天的好友。（桃園機場公司提供）

  • 采盟免稅店服務專員郭美雲是桃機第一位擁有證照的專業茶師，平時在二航廈的「台灣好」奉茶區親切地向國內外旅客介紹台灣茶的特色，不少出國常客已經把郭美雲當成泡茶談天的好友。（桃園機場公司提供）

    采盟免稅店服務專員郭美雲是桃機第一位擁有證照的專業茶師，平時在二航廈的「台灣好」奉茶區親切地向國內外旅客介紹台灣茶的特色，不少出國常客已經把郭美雲當成泡茶談天的好友。（桃園機場公司提供）

  • 桃園機場公司今天下午表揚23名來自各單位的服務楷模，昇恆昌免稅店員工吳建樟（左）貼心安慰哭泣旅客，讓旅客感動並在臉書貼文稱讚吳建樟「原來陌生人可以帶來這麼大的感動」。（桃園機場公司提供）

    桃園機場公司今天下午表揚23名來自各單位的服務楷模，昇恆昌免稅店員工吳建樟（左）貼心安慰哭泣旅客，讓旅客感動並在臉書貼文稱讚吳建樟「原來陌生人可以帶來這麼大的感動」。（桃園機場公司提供）

  • 昇恆昌免稅店員工吳建樟（右）貼心安慰哭泣旅客，讓旅客感動並在臉書貼文稱讚吳建樟「原來陌生人可以帶來這麼大的感動」。（桃園機場公司提供）

    昇恆昌免稅店員工吳建樟（右）貼心安慰哭泣旅客，讓旅客感動並在臉書貼文稱讚吳建樟「原來陌生人可以帶來這麼大的感動」。（桃園機場公司提供）

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