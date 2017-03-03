高雄巨蛋國際旅展開幕 擠滿人潮搶便宜

2017-03-03 18:30

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄巨蛋國際旅展今天開幕，雖然3月是旅遊淡季，但也是業者低價促銷的時候，從開幕加碼大放送的500福袋當中抽出5名晉級民眾參加「夢幻櫻花蛋糕搶吃大賽」。

為了搶機票讓五位參賽者不顧形象在大吃蛋糕，臉上滿是奶油，最後由22歲張惟深奮力猛吃贏得優勝，張同學表示，為了贏得比賽早餐跟中餐都沒有吃，希望飢餓感能夠發揮最大戰力，沒想到真的贏得日本來回機票，非常開心，打算要和女朋友一起去玩。

高雄巨蛋一年舉辦4次旅展，今年第一次春季旅展從今天起到6日展開，主辦單位表示，3月是旅遊淡季，也是整年旅遊價格最低廉的時候，民眾可趁此搶便宜。

近200家業者聯合促銷，紛紛下修旅宿費用，最低出國行程買一送一、業者紛祭出破盤行程，短程線有澳門3日自由行2999元起、香港3999元起，沖繩、東京4天自由行不到7000元，日本九州、北海道5日3萬有找，國內住宿最便宜只要899元。主辦單位也祭出持國旅卡免費看展優惠，在場消費國內飯店、民宿住宿券滿2萬元，再加碼抽星級餐券，搶攻國旅市場。