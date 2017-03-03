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中市魯班公職場達人及新秀選拔 得獎作品將巡迴展出

中市勞工局今年持續舉辦魯班公職場達人及新秀選拔，作品將全市巡迴展出。（記者蘇金鳳攝）

2017-03-03  18:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市勞工局今年持續辦理魯班公職場達人及新秀選拔，得獎作品將進行全市巡迴展出。

魯班公職場達人及新秀選拔，勞工局預計在5月6日至7日舉辦，要選拔木作、泥作、木雕、營建、漆工藝、鐵工銲接、漆作裝潢、珠寶金銀細工、造園景觀、花藝、竹編等11項的達人及新秀，要發揚傳統的工藝文化。

勞工局在去年首度舉辦魯班公職場達人及新秀的選拔，去年只選拔木作、泥作、木雕、營建、漆工藝5項，今年再增加6項，其中造園景觀、花藝及竹編等，更是因應2018年的花博而產生。

勞工局表示，將從11項的職類，各選出1名達人，2名優勝，還要選舉職場新秀3名，還有單一職類的大師1名。

一旦獲獎的達人，勞工局將會開辦「巧聖技藝傳承專班」，將邀請達人來擔任講師，將其技藝傳授給學生，達到傳承工藝文化使命。

此外，參加競賽獲選的達人、優勝及新秀的作品，將會進行全市的巡迴展示，要讓民眾看到其精巧作品。

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