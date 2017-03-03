桃機環亞貴賓室免費體驗區 推出全新「素食」套餐

2017-03-03 18:02

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場環亞貴賓室將於本月七日起，在第一航廈免費體驗區推出全新「健康素食」套餐，為旅客提供另類餐飲選擇。

環亞貴賓室自去年7月進駐桃園機場1、2航廈營運後，創下世界首例由業者出資的免費貴賓室，提供大眾沙發區、VIP房、淋浴間、育嬰哺乳室、USB充電插座及無線網路，讓民眾免費體驗國際級的機場服務。

環亞指出，鑑於健康保健的觀念於國際蔚為風潮，並因應政府南向之政策，東南亞回教旅客來台人數日益增加，因宗教因素，導致出國旅遊時飲食上有諸多不便，所以回教徒大多寧可選擇食用素食，而且為了服務更多國內外旅客健康餐飲之需求，環亞機場服務集團於七日起，在桃園國際機場第一航站出境大廳四樓推出全新全新「健康素食」。

餐點分為180元、250元及350元三種價位，服務時間為每天上午11時至深夜12時。菜單內容包含紅麴筍仔飯、養生豆漿麵、焗烤千層麵、繽紛時蔬帕里尼三明治，以及廚師精選之時令小菜四喜烤麩、洋芋南瓜雙泥沙拉等，更提供環亞之招牌飲品「檸檬薏米水」，希望有需要的旅客能多利用此項服務。