| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
遭緬甸扣壓漁船興川吉號 傳遭罰30萬元後獲釋
 首頁 > 生活

桃機環亞貴賓室免費體驗區 推出全新「素食」套餐

2017-03-03  18:02

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場環亞貴賓室將於本月七日起，在第一航廈免費體驗區推出全新「健康素食」套餐，為旅客提供另類餐飲選擇。

環亞貴賓室自去年7月進駐桃園機場1、2航廈營運後，創下世界首例由業者出資的免費貴賓室，提供大眾沙發區、VIP房、淋浴間、育嬰哺乳室、USB充電插座及無線網路，讓民眾免費體驗國際級的機場服務。

環亞指出，鑑於健康保健的觀念於國際蔚為風潮，並因應政府南向之政策，東南亞回教旅客來台人數日益增加，因宗教因素，導致出國旅遊時飲食上有諸多不便，所以回教徒大多寧可選擇食用素食，而且為了服務更多國內外旅客健康餐飲之需求，環亞機場服務集團於七日起，在桃園國際機場第一航站出境大廳四樓推出全新全新「健康素食」。

餐點分為180元、250元及350元三種價位，服務時間為每天上午11時至深夜12時。菜單內容包含紅麴筍仔飯、養生豆漿麵、焗烤千層麵、繽紛時蔬帕里尼三明治，以及廚師精選之時令小菜四喜烤麩、洋芋南瓜雙泥沙拉等，更提供環亞之招牌飲品「檸檬薏米水」，希望有需要的旅客能多利用此項服務。

廣告
  • 桃園機場環亞貴賓室將於本月七日起，在第一航廈免費體驗區推出全新「健康素食」套餐，為旅客提供另類餐飲選擇。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場環亞貴賓室將於本月七日起，在第一航廈免費體驗區推出全新「健康素食」套餐，為旅客提供另類餐飲選擇。（記者朱沛雄攝）

  • 桃園機場環亞貴賓室將於本月七日起，在第一航廈免費體驗區推出全新「健康素食」套餐，為旅客提供另類餐飲選擇。（記者朱沛雄攝）

    桃園機場環亞貴賓室將於本月七日起，在第一航廈免費體驗區推出全新「健康素食」套餐，為旅客提供另類餐飲選擇。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機場貴賓室 環亞機場貴賓室 素食
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：桃機環亞貴賓室免費體驗區 推出全新「素食」套餐


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.