台南老屋民宿合法化有障礙 市府擬另訂法規解套
2017-03-03 18:10
台南歷史街區漫步，老屋民宿正流行。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南雙城觀光地區」標榜全國第1個法定觀光地區，讓舊城區民宿有申請合法途徑，但今年1月受理以來僅19家申請，10家已獲核准，9家審查中，連民宿實際營業家數5％都不到，原因在於舊城區老屋除非大規模拆除翻修，否則泰半難以出具使用執照證明。
觀光旅遊局與工務局表示，宣導輔導過程中已彙整業者面臨問題，組成跨局處協調平台，將朝另訂定法規方向，讓業者得以在申請證照與住宿品質安全兼顧下解套。
民宿業者今天透過市議員邱莉莉召開座談會，會中很多是文創青年返鄉，在自家老宅創業圓夢，因攸關未來生存命運，出席熱絡擠滿會場，甚至有人席地而坐。
南市民宿文化發展協會理事長周榮棠指出，最大問題關鍵在於民國45年至60年的老屋，無法用合法房屋證明申請，必須檢具使用執照，可是民國60年以前建築管理尚未健全實施，許多老屋都有增建，無法申請使用執照，而且若要申請使用執照，幾乎是要投更多成本拆除大部分建物，老屋原貌可能消失，可是這些老屋正是見證戰後建築的經典代表。
邱莉莉表示，南市觀光政策近來力推巷弄文化，貼近庶民生活的民宿經濟，有很大發展空間，但雙城地區很多老屋建造年限界於民國45年至60年間，建物幾乎都存在2次施工的增建事實，但這項時空背景因素當初沒被列入民宿管理辦法中另作規範，導致老屋沒拆就無法順利補照當民宿，市府應訂定綜合性輔導對策，讓更多民宿得以合法並接受管理，也保障觀光客權益，否則官方一直吹噓「台南雙城觀光地區」，只是畫大餅「看得到吃不到」。
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