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台南老屋民宿合法化有障礙 市府擬另訂法規解套

台南歷史街區漫步，老屋民宿正流行。（記者洪瑞琴攝）

2017-03-03  18:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南雙城觀光地區」標榜全國第1個法定觀光地區，讓舊城區民宿有申請合法途徑，但今年1月受理以來僅19家申請，10家已獲核准，9家審查中，連民宿實際營業家數5％都不到，原因在於舊城區老屋除非大規模拆除翻修，否則泰半難以出具使用執照證明。

觀光旅遊局與工務局表示，宣導輔導過程中已彙整業者面臨問題，組成跨局處協調平台，將朝另訂定法規方向，讓業者得以在申請證照與住宿品質安全兼顧下解套。

民宿業者今天透過市議員邱莉莉召開座談會，會中很多是文創青年返鄉，在自家老宅創業圓夢，因攸關未來生存命運，出席熱絡擠滿會場，甚至有人席地而坐。

南市民宿文化發展協會理事長周榮棠指出，最大問題關鍵在於民國45年至60年的老屋，無法用合法房屋證明申請，必須檢具使用執照，可是民國60年以前建築管理尚未健全實施，許多老屋都有增建，無法申請使用執照，而且若要申請使用執照，幾乎是要投更多成本拆除大部分建物，老屋原貌可能消失，可是這些老屋正是見證戰後建築的經典代表。

邱莉莉表示，南市觀光政策近來力推巷弄文化，貼近庶民生活的民宿經濟，有很大發展空間，但雙城地區很多老屋建造年限界於民國45年至60年間，建物幾乎都存在2次施工的增建事實，但這項時空背景因素當初沒被列入民宿管理辦法中另作規範，導致老屋沒拆就無法順利補照當民宿，市府應訂定綜合性輔導對策，讓更多民宿得以合法並接受管理，也保障觀光客權益，否則官方一直吹噓「台南雙城觀光地區」，只是畫大餅「看得到吃不到」。

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  • 老屋民宿合法化座談會，業者出席熱絡。（記者洪瑞琴攝）

    老屋民宿合法化座談會，業者出席熱絡。（記者洪瑞琴攝）

  • 南市民宿文化發展協會理事長周榮棠建議市府設法解決老屋民宿問題。（記者洪瑞琴攝）

    南市民宿文化發展協會理事長周榮棠建議市府設法解決老屋民宿問題。（記者洪瑞琴攝）

  • 市議員邱莉莉建議市府提出對策。（記者洪瑞琴攝）

    市議員邱莉莉建議市府提出對策。（記者洪瑞琴攝）

  • 老屋民宿受青年背包客歡迎。（記者洪瑞琴攝）

    老屋民宿受青年背包客歡迎。（記者洪瑞琴攝）

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