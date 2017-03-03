東信社區帶領國際志工認識台中 內容豐富有趣

2017-03-03 18:03

〔記者黃鐘山／台中報導〕東信社區國際志工工作營去年邀請25位志工蹲點，其中7位來自越南、西班牙、香港、韓國，社區除了邀請武術老師進行武藝交流、聘英語導覽員解說樂成宮信仰文化，也號召社區居民與志工搭檔，辦理「一家一好料」百人聚餐，交流內容豐富有趣，激盪出不少火花。

東信社區表示，青年志工來自不同國家，語言不通，難免孤單，但是對於能學習自己母國所沒有的文化，都認為相當值得。今年的工作營將於8月間展開，期望透過連續3年的國際志工工作營，吸引國際志工進入社區，發掘出不一樣的社區特色。

大三生、東信社區志工工作營副領隊朱品臻表示，在服務的過程中，讓她訂定了投入社會福利專業領域的志向。她認為這股捲動社區居民、在地青年的能量，讓原本出門在外的她重新認識台中這片土地的文化與情感，並且更加深化與認同。

朱品臻說，最讓她感動與回味的，是與社區婆婆媽媽、叔叔伯伯的互動，產生出感情的羈絆。像是志工跟居民們在文化之夜要端出「一家一好料」時，熱心的居民分別認領志工、接回家做菜，大家不分年齡、國度，「就這樣融合在一起」，即使整晚比手畫腳、每句話都要用google翻譯也甘之如飴，享受著這樣的過程。

朱品臻今年將再次擔任志工工作營副領隊，她也期盼與不同的青年朋友互動，結交更多國際友人，並帶領他們進一步認識台中的故事。

市議員邱素貞表示，國際志工營讓青年志工返鄉服務，可以為社區注入新活力，促進國際交流，讓世界看見台灣。東信社區辦理國際志工工作營活動，已為社區營造注入新元素，讓這些外國青年更加認識台灣。

她指出，台中志工人口比六都第一，台中市將陸續舉辦世界花博、東亞青奧，有龐大志工服務質量的需求，透過這種方式，可以讓外國青年對台灣文化有更進一步認識，台中可以加速成為志工首都。