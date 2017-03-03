中市推國際志工 展現台灣軟實力

太平頭汴社區教導國內外志工，製作傳統小吃美食。（記者黃鐘山攝）

2017-03-03 17:20

〔記者黃鐘山、蘇金鳳／台中報導〕中市社會局去年辦理國際志工工作營，社區能量因志工的宣傳受到國際重視，今年將再辦理31個營隊、3百位國內外志工到19個社區參與社區工作，率先登場的梧棲南簡社區工作營5日展開，將進行社區服務及土埆厝的修繕。

市府去年起推動國際志工工作營，徵募國際志工提供貓頭鷹保育、土埆厝修繕、弱勢兒少課輔、農村彩繪等服務，並於梧棲南簡社區、東區東信社區、大安頂安社區、太平頭汴社區及太平興隆社區舉辦7梯次工作營，吸引91位在地青年與44位海外青年志工參加。

台中市社區的特色，讓國際志工留下深刻印象，他們透過各種管道如臉書陳述感受，讓很多國際青年也深感興趣。由於成效受肯定，社會局今年擴大辦理，文化局、客委會、觀旅局及環保局也共襄盛舉，預計招收3百位海外及本地志工，工作營遍及全市19個社區。

讓社會局感到訝異的，國際志工通常都是年輕學子或青年上平台看到後，個別報名，但今年卻有香港大學集體報名，來自7個不同國家的22名師生，5日將到梧棲南簡社區進行服務，除了修繕土埆厝，還要陪伴長者活動。

社會局長呂建德表示，去年舉辦國際志工工作營，主要是展現台灣文化，讓國際志工去體會社區文化，如南簡社區的土埆厝營，修繕後便住在土埆厝內，太平的興隆社區，為貓頭鷹築巢，還有農村彩繪，這樣的經驗對國際志工而言相當難得。

呂建德強調，台中市社區的能量充沛，有相當多特色，希望透過今年擴大辦理，讓更多的國際志工來社區服務，了解台灣文化，展現台灣軟實力。