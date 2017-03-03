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心鎖橋阻礙豐原東北街拓寬？ 居民要求拆除

2017-03-03  17:32

〔記者歐素美／台中報導〕配合鐵路高架化，向陽路地下道預計本月26日封閉進行填平工程，鐵路改建工程局目前正施工打通豐原區明仁街，以銜接東北街作為替代道路，東北街居民擔心未來交通流量大，要求拆除心鎖橋及拓寬東北街；建設局表示，心鎖橋去年經地方會勘決定保留，未來將視豐原火車站前整體交通情況，若東北街確有拓寬必要，再評估如何處理心鎖橋。

鐵路高架化通車後，鐵路東西區縫合的工程正如火如荼進行，其中，豐原區向陽路地下道預定本月26日凌晨封閉，施工填平，鐵工局正趕工打通明仁街，以銜接豐勢路與豐原火車站前的東北街，作為替代道路，方便民眾通行。

豐原區東北街住戶表示，明仁街打通後，往來車流量大，東北街也要配合拓寬，以免造成當地交通打結，居民並認為，心鎖橋是阻礙東北街拓寬的禍首，住在當地40多年的廖姓婦人說，「心鎖橋那麼醜，有什麼好保留的？」質疑浪費公帑，要求依照鐵工局原有規劃，拆除心鎖橋，保留鎖頭等，移置到附近公園供民眾參觀紀念，以免心鎖橋阻礙及影響當地交通。

當地豐原里長洪獻堂表示，東北街寬8米將拓寬為12米，心鎖橋不拆，道路即無法拓寬，並影響當地交通安全，要求拆除心鎖橋，否則將繼續率眾抗議。

市議員陳清龍及謝志忠表示，當初保留心鎖橋是基於文化、觀光等角度。陳清龍表示，東北街為12米計畫道路，因未列入建設局優先拓寬的道路才未拓寬，並非因心鎖橋才無法拓寬。

建設局長黃玉霖表示，因地方會勘建議保留心鎖橋，市府已進行心鎖橋的結構安全強化，未來將配合豐原火車站前的綠空廊道計畫，進行整體規劃，不會花大經費，配合鐵路高架化，東西都市縫合，市府有龐大工程要進行，沒法一步到位，目前暫無東北街拓寬計畫，未來若整體交通狀況有需求，會再評估如何處理心鎖橋。

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  • 鐵工局正施工打通明仁街，以作為向陽路地下道封閉填平時的替代道路。（記者歐素美攝）

    鐵工局正施工打通明仁街，以作為向陽路地下道封閉填平時的替代道路。（記者歐素美攝）

  • 豐原區東北街居民質疑心鎖橋阻礙東北街拓寬，要求拆除。（記者歐素美攝）

    豐原區東北街居民質疑心鎖橋阻礙東北街拓寬，要求拆除。（記者歐素美攝）

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